НХЛ: «Монреаль» — «Вашингтон», «Питтсбург» — «Миннесота» и другие матчи 7 апреля

Регулярный чемпионат НХЛ.

7 апреля, пятница

2.00 (мск). «Бостон» — «Торонто»

2.00. «Детройт» — «Баффало»

2.00. «Монреаль» — «Вашингтон»

2.00. «Нью-Джерси» — «Коламбус»

2.00. «Питтсбург» — «Миннесота»

2.00. «Флорида» — «Оттава»

2.30. «Айлендерс» — «Тампа-Бэй»

3.00. «Нэшвилл» — «Каролина»

3.00. «Сент-Луис» — «Рейнджерс»

3.30. «Даллас» — «Филадельфия»

5.00. «Ванкувер» — «Чикаго»

5.00. «Вегас» — «Лос-Анджелес»

5.30. «Сан-Хосе» — «Колорадо»

5.30. «Сиэтл» — «Аризона»

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Малкин и Кросби могут не добраться до плей-офф в этом сезоне. Чтобы исправить ситуацию, им необходимо во что бы то ни стало победить «Миннесоту» Кирилла Капризова. И букмекерская компания ФОНБЕТ верит, что это возможно. На успех «Пингвинз» в основное время можно поставить с коэффициентом 2.25, это приблизительно 44% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.40 (19%), триумф «Уайлд» — за 2.65 (37%).