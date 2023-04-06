НХЛ: «Монреаль» — «Вашингтон», «Питтсбург» — «Миннесота» и другие матчи 7 апреля
7 апреля, пятница
2.00 (мск). «Бостон» — «Торонто»
2.00. «Монреаль» — «Вашингтон»
2.00. «Нью-Джерси» — «Коламбус»
2.00. «Питтсбург» — «Миннесота»
2.30. «Айлендерс» — «Тампа-Бэй»
3.00. «Сент-Луис» — «Рейнджерс»
3.30. «Даллас» — «Филадельфия»
5.00. «Вегас» — «Лос-Анджелес»
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2022/23 — по этой ссылке
Стань клиентом Фонбет и получи гарантированный фрибет по промокоду EXPRESS — 2000 рублей для новых пользователей!
Малкин и Кросби могут не добраться до плей-офф в этом сезоне. Чтобы исправить ситуацию, им необходимо во что бы то ни стало победить «Миннесоту» Кирилла Капризова. И букмекерская компания ФОНБЕТ верит, что это возможно. На успех «Пингвинз» в основное время можно поставить с коэффициентом 2.25, это приблизительно 44% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.40 (19%), триумф «Уайлд» — за 2.65 (37%).
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).
|6.04
|02:30
|
Рейнджерс – Тампа-Бэй
|6 : 3
|6.04
|02:30
|
Виннипег – Калгари
|1 : 3
|6.04
|05:00
|
Анахайм – Эдмонтон
|1 : 3