«Питтсбург» обыграл «Аризону», у Малкина результативная передача
«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Аризону» со счетом 4:2.
В составе «Пингвинз» по дублю оформили Джейк Гюнцель и Джефф Картер, Евгений Малкин отметился результативной передачей. У «Койотс» шайбы забросили Лоусон Крауз и Матиас Маччелли.
После этого матча «Питтсбург» с 27 очками занимает 12-е место в Восточной конференции, «Аризона» с 28 очками — на девятой строчке «Запада».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Аризона» — 4:2 (2:2, 0:0, 2:0)
Голы: Гюнцель — 11 (бол., Кросби, Пуустинен), 1:12 — 1:0. Крауз — 12 (бол., Зукер, Вялимяки), 10:20 — 1:1. Маччелли — 6 (бол., Крауз, Бьюгстад), 15:24 — 1:2. Картер — 2 (мен., О`Коннор), 16:54 — 2:2. Картер — 3 (бол., Летанг, Рил. Смит), 44:23 — 3:2. Гюнцель — 12 (п.в., Малкин, Петтерссон), 58:37 — 4:2.
Вратари: Джерри — Ингрэм.
Штраф: 12 — 10.
Броски: 44 (14+18+12) — 22 (7+10+5).
Наши: Малкин (19.48/4/+1) — -.
13 декабря. Питтсбург. PPG Paints Arena. 17068 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|27
|19
|8
|39
|2
|Айлендерс
|27
|13
|14
|33
|3
|Филадельфия
|27
|15
|12
|32
|4
|Вашингтон
|25
|14
|11
|31
|5
|Нью-Джерси
|26
|14
|12
|29
|6
|Каролина
|27
|14
|13
|29
|7
|Питтсбург
|26
|11
|15
|25
|8
|Коламбус
|30
|9
|21
|23
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|26
|18
|8
|39
|2
|Флорида
|27
|17
|10
|36
|3
|Торонто
|26
|15
|11
|35
|4
|Детройт
|27
|14
|13
|32
|5
|Тампа-Бэй
|29
|13
|16
|31
|6
|Монреаль
|28
|12
|16
|27
|7
|Баффало
|29
|12
|17
|27
|8
|Оттава
|22
|11
|11
|22
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|28
|17
|11
|36
|2
|Даллас
|27
|16
|11
|35
|3
|Виннипег
|26
|16
|10
|34
|4
|Нэшвилл
|28
|15
|13
|30
|5
|Аризона
|27
|13
|14
|28
|6
|Сент-Луис
|27
|13
|14
|27
|7
|Миннесота
|26
|10
|16
|24
|8
|Чикаго
|27
|9
|18
|19
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|29
|19
|10
|43
|2
|Ванкувер
|28
|18
|10
|37
|3
|Лос-Анджелес
|25
|16
|9
|36
|4
|Эдмонтон
|25
|12
|13
|25
|5
|Калгари
|28
|11
|17
|25
|6
|Сиэтл
|29
|8
|21
|23
|7
|Анахайм
|27
|10
|17
|20
|8
|Сан-Хосе
|28
|8
|20
|19
|13.12
|03:00
|
Питтсбург – Аризона
|4 : 2
|13.12
|03:00
|
Рейнджерс – Торонто
|3 : 7
|13.12
|03:00
|
Оттава – Каролина
|1 : 4
|13.12
|04:00
|
Сент-Луис – Детройт
|- : -
|13.12
|04:00
|
Нэшвилл – Филадельфия
|- : -
|13.12
|06:00
|
Сиэтл – Флорида
|- : -
|13.12
|06:00
|
Эдмонтон – Чикаго
|- : -
|13.12
|06:00
|
Вегас – Калгари
|- : -
|13.12
|06:00
|
Ванкувер – Тампа-Бэй
|- : -
|13.12
|06:30
|
Сан-Хосе – Виннипег
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|28
|47
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|26
|39
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|27
|39
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|26
|21
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|28
|19
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|28
|18
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Адин Хилл
Вегас
|14
|1.87
|
|
Кэм Тэлбот
Лос-Анджелес
|18
|1.9