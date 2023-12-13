«Каролина» на выезде обыграла «Оттаву», Кочетков отразил 30 бросков
«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Оттаву» со счетом 4:1.
В составе «Харрикейнз» 3 (2+1) очка набрал Себастьян Ахо, еще один гол забил Сет Джарвис, вратарь Петр Кочетков отразил 30 бросков из 31. У «Сенаторз» шайбу забросил Джош Норрис, Брэди Ткачак не реализовал буллит.
Ткачак после нереализованного буллита хотел подраться с Кочетковым.
После этого матча «Каролина» с 31 очком занимает девятое место в Восточной конференции, «Оттава» с 22 очками — на последней строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Каролина» — 1:4 (1:1, 0:3, 0:0)
Голы: Норрис — 7 (Браннстрем, Жиру), 7:27 — 1:0. Нечас — 8 (бол., Шей, Друри), 18:49 — 1:1. Ахо — 9 (бол., Деанджело, Терявяйнен), 32:18 — 1:2. Джарвис — 10 (Ахо, Орлов), 33:39 — 1:3. Ахо — 10 (Пеши, Шей), 37:19 — 1:4.
Нереализованный буллит: Ткачак (Оттава), 55:39.
Вратари: Корписало — Кочетков.
Штраф: 20 — 12.
Броски: 32 (11+8+13) — 28 (14+10+4).
Наши: Зуб (19.50/0/-1), Тарасенко (17.58/4/-1) — Орлов (13.40/0/0).
13 декабря. Оттава. Canadian Tire Centre. 16877 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|27
|19
|8
|39
|2
|Айлендерс
|27
|13
|14
|33
|3
|Филадельфия
|27
|15
|12
|32
|4
|Вашингтон
|25
|14
|11
|31
|5
|Каролина
|28
|15
|13
|31
|6
|Нью-Джерси
|26
|14
|12
|29
|7
|Питтсбург
|27
|12
|15
|27
|8
|Коламбус
|30
|9
|21
|23
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|26
|18
|8
|39
|2
|Флорида
|27
|17
|10
|36
|3
|Торонто
|26
|15
|11
|35
|4
|Детройт
|27
|14
|13
|32
|5
|Тампа-Бэй
|29
|13
|16
|31
|6
|Монреаль
|28
|12
|16
|27
|7
|Баффало
|29
|12
|17
|27
|8
|Оттава
|23
|11
|12
|22
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|28
|17
|11
|36
|2
|Даллас
|27
|16
|11
|35
|3
|Виннипег
|26
|16
|10
|34
|4
|Нэшвилл
|28
|15
|13
|30
|5
|Аризона
|28
|13
|15
|28
|6
|Сент-Луис
|27
|13
|14
|27
|7
|Миннесота
|26
|10
|16
|24
|8
|Чикаго
|27
|9
|18
|19
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|29
|19
|10
|43
|2
|Ванкувер
|28
|18
|10
|37
|3
|Лос-Анджелес
|25
|16
|9
|36
|4
|Эдмонтон
|25
|12
|13
|25
|5
|Калгари
|28
|11
|17
|25
|6
|Сиэтл
|29
|8
|21
|23
|7
|Анахайм
|27
|10
|17
|20
|8
|Сан-Хосе
|28
|8
|20
|19
|13.12
|03:00
|
Питтсбург – Аризона
|4 : 2
|13.12
|03:00
|
Рейнджерс – Торонто
|3 : 7
|13.12
|03:00
|
Оттава – Каролина
|1 : 4
|13.12
|04:00
|
Сент-Луис – Детройт
|4 : 6
|13.12
|04:00
|
Нэшвилл – Филадельфия
|- : -
|13.12
|06:00
|
Сиэтл – Флорида
|- : -
|13.12
|06:00
|
Эдмонтон – Чикаго
|- : -
|13.12
|06:00
|
Вегас – Калгари
|- : -
|13.12
|06:00
|
Ванкувер – Тампа-Бэй
|- : -
|13.12
|06:30
|
Сан-Хосе – Виннипег
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|28
|47
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|26
|39
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|27
|39
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|26
|21
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|28
|19
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|28
|18
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Адин Хилл
Вегас
|14
|1.87
|
|
Кэм Тэлбот
Лос-Анджелес
|18
|1.9