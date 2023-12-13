«Рейнджерс» уступили «Торонто», Шестеркин пропустил шесть шайб
«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступили «Торонто» со счетом 3:7.
В составе хозяев дубль оформил Блэйк Уилер, еще один гол на счету Мики Зибанежада, Артемий Панарин отметился результативной передачей, вратарь Игорь Шестеркин отразил 23 броска из 29. У «Мэйпл Ливз» 4 (2+2) очка набрал Остон Мэттьюс, дубль у Митча Марнера, еще по шайбе забросили Конор Тимминс, Калле Ярнкрок и Давид Кампф, который забил в пустые ворота.
Панарин продлил результативную серию в домашних матчах НХЛ до 12 игр.
После этого матча «Рейнджерс» с 39 очками занимают второе место в Восточной конференции, «Торонто» с 35 очками — на четвертой строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Торонто» — 3:7 (1:4, 2:0, 0:3)
Голы: Мэттьюс — 20 (Нюландер, Грегор), 3:52 — 0:1. Тимминс — 1 (Ярнкрок, Доми), 5:07 — 0:2. Уилер — 3, 5:42 — 1:2. Ярнкрок — 7 (Таварес), 15:20 — 1:3. Марнер — 10 (Мэттьюс, Лагессон), 15:41 — 1:4. Зибанежад — 8 (бол., Панарин, Фокс), 36:30 — 2:4. Уилер — 4 (Зибанежад, Труба), 38:26 — 3:4. Марнер — 11 (бол., Райлли, Мэттьюс), 41:29 — 3:5. Мэттьюс — 21 (Нюландер, Маккейб), 57:11 — 3:6. Кампф — 4 (п.в., Броди), 58:33 — 3:7.
Вратари: Шестеркин (57:22 — 58:33) — Джонс.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 31 (3+15+13) — 30 (11+8+11).
Наши: Панарин (20.50/1/-2) — -.
13 декабря. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|27
|19
|8
|39
|2
|Айлендерс
|27
|13
|14
|33
|3
|Филадельфия
|27
|15
|12
|32
|4
|Вашингтон
|25
|14
|11
|31
|5
|Нью-Джерси
|26
|14
|12
|29
|6
|Каролина
|27
|14
|13
|29
|7
|Питтсбург
|26
|11
|15
|25
|8
|Коламбус
|30
|9
|21
|23
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|26
|18
|8
|39
|2
|Флорида
|27
|17
|10
|36
|3
|Торонто
|26
|15
|11
|35
|4
|Детройт
|27
|14
|13
|32
|5
|Тампа-Бэй
|29
|13
|16
|31
|6
|Монреаль
|28
|12
|16
|27
|7
|Баффало
|29
|12
|17
|27
|8
|Оттава
|22
|11
|11
|22
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|28
|17
|11
|36
|2
|Даллас
|27
|16
|11
|35
|3
|Виннипег
|26
|16
|10
|34
|4
|Нэшвилл
|28
|15
|13
|30
|5
|Аризона
|27
|13
|14
|28
|6
|Сент-Луис
|27
|13
|14
|27
|7
|Миннесота
|26
|10
|16
|24
|8
|Чикаго
|27
|9
|18
|19
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|29
|19
|10
|43
|2
|Ванкувер
|28
|18
|10
|37
|3
|Лос-Анджелес
|25
|16
|9
|36
|4
|Эдмонтон
|25
|12
|13
|25
|5
|Калгари
|28
|11
|17
|25
|6
|Сиэтл
|29
|8
|21
|23
|7
|Анахайм
|27
|10
|17
|20
|8
|Сан-Хосе
|28
|8
|20
|19
|13.12
|03:00
|
Питтсбург – Аризона
|4 : 2
|13.12
|03:00
|
Рейнджерс – Торонто
|3 : 7
|13.12
|03:00
|
Оттава – Каролина
|1 : 4
|13.12
|04:00
|
Сент-Луис – Детройт
|- : -
|13.12
|04:00
|
Нэшвилл – Филадельфия
|- : -
|13.12
|06:00
|
Сиэтл – Флорида
|- : -
|13.12
|06:00
|
Эдмонтон – Чикаго
|- : -
|13.12
|06:00
|
Вегас – Калгари
|- : -
|13.12
|06:00
|
Ванкувер – Тампа-Бэй
|- : -
|13.12
|06:30
|
Сан-Хосе – Виннипег
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|28
|47
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|26
|39
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|27
|39
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|26
|21
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|28
|19
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|28
|18
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Адин Хилл
Вегас
|14
|1.87
|
|
Кэм Тэлбот
Лос-Анджелес
|18
|1.9