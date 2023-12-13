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Сегодня, 05:38

«Рейнджерс» уступили «Торонто», Шестеркин пропустил шесть шайб

Сергей Разин
корреспондент
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«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступили «Торонто» со счетом 3:7.

В составе хозяев дубль оформил Блэйк Уилер, еще один гол на счету Мики Зибанежада, Артемий Панарин отметился результативной передачей, вратарь Игорь Шестеркин отразил 23 броска из 29. У «Мэйпл Ливз» 4 (2+2) очка набрал Остон Мэттьюс, дубль у Митча Марнера, еще по шайбе забросили Конор Тимминс, Калле Ярнкрок и Давид Кампф, который забил в пустые ворота.

Панарин продлил результативную серию в домашних матчах НХЛ до 12 игр.

После этого матча «Рейнджерс» с 39 очками занимают второе место в Восточной конференции, «Торонто» с 35 очками — на четвертой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Торонто» — 3:7 (1:4, 2:0, 0:3)

Голы: Мэттьюс — 20 (Нюландер, Грегор), 3:52 — 0:1. Тимминс — 1 (Ярнкрок, Доми), 5:07 — 0:2. Уилер — 3, 5:42 — 1:2. Ярнкрок — 7 (Таварес), 15:20 — 1:3. Марнер — 10 (Мэттьюс, Лагессон), 15:41 — 1:4. Зибанежад — 8 (бол., Панарин, Фокс), 36:30 — 2:4. Уилер — 4 (Зибанежад, Труба), 38:26 — 3:4. Марнер — 11 (бол., Райлли, Мэттьюс), 41:29 — 3:5. Мэттьюс — 21 (Нюландер, Маккейб), 57:11 — 3:6. Кампф — 4 (п.в., Броди), 58:33 — 3:7.

Вратари: Шестеркин (57:22 — 58:33) — Джонс.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 31 (3+15+13) — 30 (11+8+11).

Наши: Панарин (20.50/1/-2) — -.

13 декабря. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.

НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: смотреть трансляцию матча НХЛ (видео бесплатно онлайн)

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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 27 19 8 39
2 Айлендерс 27 13 14 33
3 Филадельфия 27 15 12 32
4 Вашингтон 25 14 11 31
5 Нью-Джерси 26 14 12 29
6 Каролина 27 14 13 29
7 Питтсбург 26 11 15 25
8 Коламбус 30 9 21 23
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 26 18 8 39
2 Флорида 27 17 10 36
3 Торонто 26 15 11 35
4 Детройт 27 14 13 32
5 Тампа-Бэй 29 13 16 31
6 Монреаль 28 12 16 27
7 Баффало 29 12 17 27
8 Оттава 22 11 11 22
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 28 17 11 36
2 Даллас 27 16 11 35
3 Виннипег 26 16 10 34
4 Нэшвилл 28 15 13 30
5 Аризона 27 13 14 28
6 Сент-Луис 27 13 14 27
7 Миннесота 26 10 16 24
8 Чикаго 27 9 18 19
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 29 19 10 43
2 Ванкувер 28 18 10 37
3 Лос-Анджелес 25 16 9 36
4 Эдмонтон 25 12 13 25
5 Калгари 28 11 17 25
6 Сиэтл 29 8 21 23
7 Анахайм 27 10 17 20
8 Сан-Хосе 28 8 20 19
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13.12 03:00
Питтсбург – Аризона
 4 : 2
13.12 03:00
Рейнджерс – Торонто
 3 : 7
13.12 03:00
Оттава – Каролина
 1 : 4
13.12 04:00
Сент-Луис – Детройт
 - : -
13.12 04:00
Нэшвилл – Филадельфия
 - : -
13.12 06:00
Сиэтл – Флорида
 - : -
13.12 06:00
Эдмонтон – Чикаго
 - : -
13.12 06:00
Вегас – Калгари
 - : -
13.12 06:00
Ванкувер – Тампа-Бэй
 - : -
13.12 06:30
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Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 28 47
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 26 39
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 27 39
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 26 21
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 28 19
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 28 18
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

 14 1.87
Кэм Тэлбот

Кэм Тэлбот

Лос-Анджелес

 18 1.9

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