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Пицца от Ковальчука. Хоккеист готовит на карантине

06:00
Илья Ковальчук с женой Николь. Фото Instagram
Илья Ковальчук с женой Николь. Фото Instagram
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Жена нападающего «Вашингтона» Ильи Ковальчука Николь Ковальчук опубликовала в Instagram новое видео. Она показала, как муж готовит пиццу в домашних условиях.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 7 на 8 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 1 421 443 человека. Умерших — 81 659, выздоровевших — 301 527.

По данным Роспотребнадзора на день 7 апреля, в России коронавирус выявлен у 7 497 человек в 81 регионе, зарегистрированы 58 летальных случая, выздоровело 494 человека.

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