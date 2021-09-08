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Первый тренер Кучерова: «Думаю, он еще раз привезет Кубок»

16:50
Никита Кучеров с Кубком Стэнли. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Никита Кучеров с Кубком Стэнли. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Первый тренер форварда «Тампа-Бэй» Никиты Кучерова Геннадий Курдин рассказал о сильных сторонах хоккеиста.

— Скотти Боумэн рассказывал, что хоккейный IQ Кучерова уникален и сравним с IQ Игоря Ларионова. Можно ли это качество развить, или оно идет от природы?

— Любой природный талант все равно нужно развивать. Я, наверное, вложил в него какую-то свою частицу и направил в правильную сторону, показал, как нужно работать и двигаться дальше. Никита — молодец, что сейчас и сам развивается. Все эти годы он работал. Мы сегодня с ним разговаривали, и он сказал, что хочет выигрывать еще и еще — он неудовлетворен действующими достижениями. По нему видно, что он хочет работать и двигаться дальше. Думаю, он еще раз привезет сюда Кубок. Некоторые что-то выиграли и все. А он еще не наигрался.

Полностью интервью Геннадия Курдина читайте здесь

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Игорь Рабинер все материалы автора

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