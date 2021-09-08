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Джон Маклин вошел в тренерский штаб «Сан-Хосе»

17:58
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Джон Маклин включен в тренерский штаб «Сан-Хосе», сообщает сайт клуба.

В клубе 56-летний специалист будет отвечать за работу с нападающими, а также заниматься игрой команды в большинстве.

В тренерском штабе Маклин заменил Роки Томпсона, который не смог продолжить работу в клубе из-за требований нового ковид-протокола.

Последние три сезона Маклин был ассистентом главного тренера «Аризоны».

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Иван Шитик все материалы автора

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