Джон Маклин вошел в тренерский штаб «Сан-Хосе»
17:58
Джон Маклин включен в тренерский штаб «Сан-Хосе», сообщает сайт клуба.
В клубе 56-летний специалист будет отвечать за работу с нападающими, а также заниматься игрой команды в большинстве.
В тренерском штабе Маклин заменил Роки Томпсона, который не смог продолжить работу в клубе из-за требований нового ковид-протокола.
Последние три сезона Маклин был ассистентом главного тренера «Аризоны».
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