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Первый тренер Кучерова: «Советовал ему, чтобы не переигрывал смены после травмы»

16:35
Никита Кучеров в хоккейном дворце «Умка». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Никита Кучеров в хоккейном дворце «Умка». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Первый тренер форварда «Тампы-Бэй» Никиты Кучерова Геннадий Курдин рассказал о том, как хоккеист восстанавливался после травмы, из-за которой пропустил регулярный чемпионат.

— Вас поразило, что он, не сыграв ни одной игры в регулярке после операции, с большим отрывом стал лучшим бомбардиром плей-офф? Как вообще это можно объяснить?

— Это то, о чем я уже говорил: он постоянно анализирует и работает. Никита сумел сам себя подготовить к плей-офф. Может быть, и хорошо, что у него было время, которое помогло ему немного быстрее восстановиться к Кубку Стэнли. То, что он не мог играть в регулярке из-за потолка зарплат, тоже могло пойти в плюс. Мы с ним говорили незадолго до возращения, и я советовал, чтобы в первых играх он особо себя не перегружал и не переигрывал смены — в таких ситуациях легко можно получить травму.

Полностью интервью Геннадия Курдина читайте здесь

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Игорь Рабинер все материалы автора

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