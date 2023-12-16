Павелски вышел на 8-е место по количеству очков среди американцев

Нападающий «Далласа» Джо Павелски забросил шайбу в домашнем матче с «Оттавой» (5:4) в регулярном чемпионате НХЛ.

39-летний американец набрал 1028 (462+566) очков в НХЛ и вышел на 8-е место по этому показателю уроженцев США. Павелски сравнялся с Брайаном Личем (247+781). Лидирует в списке Майк Модано — 1374 (561+813) очка.

В этом сезоне Павелски набрал 27 (13+14) очков в 28 матчах.