«Аризона» выиграла у «Сан-Хосе», Маччелли забросил единственную шайбу в матче

«Аризона» обыграла «Сан-Хосе» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0.

Единственную шайбу забросил форвард хозяев Матиас Маччелли.

«Аризона» прервала серию из четырех поражений и занимает восьмое место в таблице Западной конференции НХЛ с 30 очками в 29 матчах.

«Сан-Хосе» идет на 14-й строчке с 21 очком в 30 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Сан-Хосе» — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Гол: Маччелли — 7 (Бьюгстад, Мозер), 34:45 — 1:0.

Вратари: Ингрэм — Кяхкенен (56:19).

Штраф: 0 — 8.

Броски: 24 (6+8+10) — 21 (9+5+7).

Наши: — - Барабанов (15.59/2/0), Охотюк (15.47/0/-1).

16 декабря. Темпе. Mullett Arena. 4600 зрителей.