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«Вегас» проиграл «Баффало», Барбашев забил гол

Руслан Минаев
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«Вегас» дома проиграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5.

У хозяев гол забил россиянин Иван Барбашев. У гостей по три очка набрали Кейси Миттельштадт и Дилан Козенс.

«Вегас» прервал 4-матчевую победную серию. «Голден Найтс» с 45 очками продолжают лидировать в турнирной таблице Западной конференции.

«Баффало» набрал 29 очков и поднялся на 13-ю строчку в таблице «Востока».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Баффало» — 2:5 (0:0, 1:1, 1:4)

Голы: Козенс — 5 (Миттельштадт), 27:42 — 0:1. Барбашев — 7 (бол., Руа), 33:44 — 1:1. Айкел — 13 (Коттер), 43:22 — 2:1. Миттельштадт — 7 (Козенс, Клифтон), 45:01 — 2:2. Бенсон — 4 (Так, Самуэльссон), 49:29 — 2:3. Так — 9 (Бенсон), 51:12 — 2:4. Миттельштадт — 8 (п.в., Козенс, Далин), 57:19 — 2:5.

Вратари: Томпсон (56:32 — 57:19) — Леви.

Штраф: 2 — 8.

Броски: 34 (14+11+9) — 27 (10+8+9).

Наши: Барбашев (15.25/2/-1) — -.

16 декабря. Парадайс. T-Mobile Arena. 18008 зрителей.

Источник: НХЛ
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Вегас Голден Найтс
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 28 20 8 41
2 Айлендерс 29 14 15 36
3 Филадельфия 29 16 13 35
4 Каролина 30 16 14 34
5 Вашингтон 26 14 12 32
6 Нью-Джерси 27 15 12 31
7 Питтсбург 28 13 15 29
8 Коламбус 31 10 21 25
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 28 19 9 42
2 Торонто 27 15 12 36
3 Флорида 29 17 12 36
4 Детройт 29 15 14 34
5 Тампа-Бэй 31 14 17 33
6 Баффало 31 13 18 29
7 Монреаль 29 12 17 28
8 Оттава 25 11 14 22
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 29 18 11 38
2 Даллас 28 17 11 37
3 Виннипег 28 17 11 36
4 Нэшвилл 30 17 13 34
5 Аризона 29 14 15 30
6 Сент-Луис 29 14 15 29
7 Миннесота 27 11 16 26
8 Чикаго 29 9 20 19
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 31 20 11 45
2 Ванкувер 30 20 10 41
3 Лос-Анджелес 26 16 10 36
4 Эдмонтон 27 13 14 27
5 Калгари 30 11 19 27
6 Сиэтл 31 10 21 27
7 Сан-Хосе 30 9 21 21
8 Анахайм 29 10 19 20
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Рейнджерс – Анахайм
 5 : 1
16.12 03:00
Каролина – Нэшвилл
 5 : 6 ОТ
16.12 03:30
Айлендерс – Бостон
 4 : 5 Б
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Даллас – Оттава
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16.12 05:00
Аризона – Сан-Хосе
 1 : 0
16.12 06:00
Вегас – Баффало
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Бостон

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И Г
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 30 22
Никита Кучеров

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Тампа-Бэй

 30 20
И КН
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Луи Доминге

Рейнджерс

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Адин Хилл

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 14 1.87
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Кэм Тэлбот

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