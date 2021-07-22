Паризе может подписать контракт с «Айлендерс»

Нападающий Зак Паризе может продолжить карьеру в «Айлендерс», утверждает в Twitter журналист Давид Паньотта.

В середине июля «Миннесота» выкупила четыре последние сезона контрактов нападающего Зака Паризе и защитника Райана Сутера.

Паризе и Сутер подписали 13-летние контракты на 98 миллиона долларов (среднегодовая стоимость 7,54 млн) 4 июля 2012 года.

36-летний Паризе набрал 18 (7+11) очков в 45 матчах этого сезона. В 588 матчах в регулярных сезонах за «Уайлд» он набрал 400 (199+201) очков и является клубным лидером по результативности в плей-офф Кубка Стэнли (37 (16+21) очков в 44 матчах).