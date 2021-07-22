Генменеджер «Монреаля» подтвердил, что Уэбер может завершить карьеру

Генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен сообщил, что защитник Ши Уэбер пропустит сезон из-за травм голеностопа, стопы, колена и большого пальца.

«Даже пропустить тренировку для него не было вариантом. У него большой пробег... Он не вернется в следующем сезоне и, вероятно, речь идет о карьере в целом», — цитирует Бержевена Sportsnet.

Хоккеист, которому в августе исполнится 36 лет, зарабатывает по 7,86 миллиона долларов за сезон, а его контракт рассчитан до 2026 года. НХЛ хочет определиться со статусом Уэбера: будет ли игрок на весь сезон помещен в список травмированных хоккеистов, либо объявит о завершении карьеры.

В случае если Уэбер решит закончить с хоккеем,из-за особенностей его контракта, «Нэшвиллу» придется платить штраф. Если игрок завершит карьеру этим летом, то «Предаторз» будут платить хоккеисту 4,9 миллиона в течение пяти лет, а если в 2022-м — то по 6,1 миллиона. Это 14-летнее соглашение на 110 миллионов было подписано еще с «Нэшвиллом» в 2012 году, а в 2016-м он был обменян в «Монреаль».