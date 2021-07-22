39-летний Майк Смит на два года продлил контракт с «Эдмонтоном»

Голкипер Майк Смит подписал новый контракт с «Эдмонтоном». Соглашение рассчитано на два года, сообщает Puckpedia.

Кэпхит нового контракта — 2,2 миллиона долларов.

В прошедшем сезоне Смит провел в регулярном чемпионате 32 матча и показал коэффициент надежности 2,31 при 92,3 процента отраженных бросков. В плей-офф он провел все 4 матча: коэффициент надежности — 2,4; процент отраженный бросков — 91,2.