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39-летний Майк Смит на два года продлил контракт с «Эдмонтоном»

20:11
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Голкипер Майк Смит подписал новый контракт с «Эдмонтоном». Соглашение рассчитано на два года, сообщает Puckpedia.

Кэпхит нового контракта — 2,2 миллиона долларов.

В прошедшем сезоне Смит провел в регулярном чемпионате 32 матча и показал коэффициент надежности 2,31 при 92,3 процента отраженных бросков. В плей-офф он провел все 4 матча: коэффициент надежности — 2,4; процент отраженный бросков — 91,2.

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Иван Шитик все материалы автора

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