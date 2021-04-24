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Панк-рок-бар в Сиэтле хочет взыскать с нового клуба НХЛ 3,5 миллиона долларов за ущерб бренду

12:47
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Панк-рок-бар Kraken Bar & Lounge, который находится в Сиэтле, хочет взыскать с клуба «Сиэтл Кракен» 3,5 миллиона долларов за ущерб, причиненный бренду, сообщает The Score.

Утверждается, что представители заведения уже подали иск в Верховный суд округа Кинг, утверждая, что новый клуб НХЛ нарушил их права на товарный знак и повредил репутации. Речь идет не только об использовании названия, но и о планах клуба открыть ресторан с названием Kraken Bar & Grill.

«Сиэтл Кракен» начнет выступления в НХЛ с сезона-2021/22.

Дополнительная информация:

https://www.thescore.com/nhl/news/2159781

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