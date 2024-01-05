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Сегодня, 03:58

Панарин забросил 24-ю шайбу в сезоне НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Рейнджерс» открыли счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго».

На 13-й минуте первого периода шайбу забросил российский нападающий Артемий Панарин. Для него этот гол стал 24-м в текущем сезоне.

Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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«Сент-Луис» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
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«Каролина» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
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НХЛ: «Бостон» — «Питтсбург», «Миннесота» — «Тампа». Расписание матчей 5 января

Дадонов забросил Георгиеву в матче «Далласа» с «Колорадо»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 36 25 11 51
2 Каролина 38 21 17 46
3 Айлендерс 37 17 20 44
4 Филадельфия 37 19 18 43
5 Нью-Джерси 36 20 16 42
6 Вашингтон 36 18 18 42
7 Питтсбург 36 18 18 40
8 Коламбус 39 12 27 32
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 36 23 13 52
2 Флорида 37 23 14 48
3 Торонто 36 19 17 45
4 Тампа-Бэй 39 18 21 41
5 Детройт 38 18 20 40
6 Монреаль 37 16 21 37
7 Баффало 38 15 23 34
8 Оттава 33 14 19 28
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 38 24 14 51
2 Виннипег 36 23 13 50
3 Даллас 36 22 14 48
4 Нэшвилл 38 21 17 43
5 Аризона 36 19 17 40
6 Сент-Луис 36 18 18 37
7 Миннесота 36 16 20 36
8 Чикаго 37 11 26 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 37 24 13 51
2 Вегас 38 22 16 49
3 Лос-Анджелес 34 20 14 45
4 Эдмонтон 35 19 16 39
5 Сиэтл 38 15 23 39
6 Калгари 37 16 21 37
7 Анахайм 37 13 24 27
8 Сан-Хосе 38 9 29 21
Результаты / календарь
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
5.01 03:00
Филадельфия – Коламбус
 - : -
5.01 03:00
Рейнджерс – Чикаго
 - : -
5.01 03:00
Бостон – Питтсбург
 - : -
5.01 03:00
Монреаль – Баффало
 - : -
5.01 04:00
Сент-Луис – Ванкувер
 - : -
5.01 04:00
Нэшвилл – Калгари
 - : -
5.01 04:00
Даллас – Колорадо
 - : -
5.01 04:00
Миннесота – Тампа-Бэй
 - : -
5.01 05:00
Аризона – Айлендерс
- : -
5.01 06:00
Сиэтл – Оттава
 - : -
5.01 06:00
Вегас – Флорида
 - : -
5.01 06:30
Сан-Хосе – Виннипег
 - : -
5.01 06:30
Лос-Анджелес – Детройт
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 38 63
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 38 61
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 33 53
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 35 30
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 38 27
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 37 24
И КН
Давид Риттих

Давид Риттих

Лос-Анджелес

 2 1
Крис Дриджер

Крис Дриджер

Сиэтл Кракен

 1 1
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1

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