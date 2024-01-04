«Вегас» вызвал Денисенко из фарм-клуба

«Вегас» вызвал из фарм-клуба российского нападающего Григория Денисенко, сообщает официальный аккаунт НХЛ в социальных сетях.

В нынешнем сезоне 23-летний россиянин выступает за «Хендерсон». Всего за клуб АХЛ он провел 31 матч и набрал 30 (12+18) очков.

В сезоне-2022/23 россиянин провел 19 матчей за «Флориду», где отметился тремя результативными передачами. Также у него 36 (12+24) очков в 56 матчах регулярного чемпионата АХЛ за «Шарлотт Чекерс».