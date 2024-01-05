Дадонов забросил Георгиеву в матче «Далласа» с «Колорадо»

«Даллас» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо».

На 12-й минуте встречи шайбу забросил российский нападающий Евгений Дадонов. Для него этот гол стал 9-м в текущем сезоне.

Ворота «Эвеланш» в этой встрече защищает российский голкипер Александр Георгиев.