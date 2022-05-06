Шестеркин стал первым вратарем, отразившим более 100 бросков в первых двух матчах Кубка Стэнли

«Рейнджерс» выиграли у «Питтсбурга» (5:2) в матче второго раунда плей-офф НХЛ. В составе победителей 39 сэйвов сделал российский голкипер Игорь Шестеркин.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, 26-летний россиянин стал первым вратарем, который отразил более 100 очков в первых двух встречах Кубка Стэнли. Фиксировать подобного рода статистику начали с сезона-1955/56.

В первом матче серии против «Пингвинз» Шестеркин отразил 79 бросков по своим воротам. Таким образом, у него на данный момент в этом розыгрыше Кубка Стэнли 118 сэйвов.

Шестеркин обошел по этому показателю Жана-Себастьена Жигера («Анахайм», 2003 год) и Роберто Луонго («Ванкувер», 2007 год), у которых в свое время было 97 сэйвов в первых двух матчах серии плей-офф.