Овечкину осталось забить одну шайбу до повторения рекорда НХЛ по голам за один клуб

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз», который завершился победой «Каролины» в серии буллитов (2:2 — основное время, 2:1 — по буллитам).

После забитой шайбы 37-летний нападающий сократил отставание от рекорда Горди Хоу по количеству голов за один клуб до одной шайбы. В активе Овечкина 785 точных бросков, у Хоу — 786 шайб для «Детройт Ред Уингз».

В списке лучших снайперов лиги россиянин отстает от Горди на 16 шайб.