Овечкин сократил отставание от Оутса в списке лучших бомбардиров НХЛ до двух очков

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (2:3 Б).

Этот гол стал для нападающего 785-м за карьеру в НХЛ. Таким образом, 37-летний россиянин набрал 1418 очков и занимает 20-е место в списке лучших бомбардиров за всю историю НХЛ. Овечкин сократил отставание от располагающегося выше на одну строчку Адама Оутса (1420 очков) до двух результативных действий.

Лидирует в списке бомбардиров Уэйн Гретцки — 2857 очков, на втором месте располагается Яромир Ягр — 1921 очко, третьим идет Марк Мессье — 1887 очков.

В этом сезоне российский форвард сыграл за «Вашингтон» 10 матчей и набрал 8 (5+3) очков.