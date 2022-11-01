Овечкин обошел Данейко по сыгранным матчам в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побил рекорд Кена Данейко по сыгранным матчам в НХЛ во время игры с «Каролиной Харрикейнз», который завершился победой «Каролины» в серии буллитов (2:2 — основное время, 2:1 — по буллитам).

Для россиянина этот матч стал 1284-м в НХЛ. Следующей целью Овечкина является Мэтью Шнайдер, на счету которого 1289 матчей в НХЛ.

В нынешнем сезоне Овечкин сыграл 10 матчей, забил 4 шайбы и отдал 3 результативные передачи. Всего за карьеру в НХЛ на счету российского нападающего 1284 матча, в которых он забил 784 гола и сделал 633 результативные передачи.