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Сегодня, 10:24

Плющев считает, что Овечкин сможет забросить 50 шайб в текущем сезоне НХЛ

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал результативность форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

19 апреля в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (3:2) 36-летний российский хоккеист забил гол.

«До конца сезона еще долго. Думаю, Александр забьет 50 голов. Это его работа отдавать пасы, забивать и создавать настроение людям. Овечкин — часть команды, игрок, который является основополагающим команды. Александр делает свою работу хорошо», — сказал Плющев «СЭ».

В текущем сезоне Овечкин набрал 87 (48+39) очков в 75 матчах регулярки НХЛ за «Кэпиталз».

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Колорадо Эвеланш
Владимир Плющев
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«Только единицы забрасывают 50 шайб за сезон». Каменский — о голе Овечкина «Колорадо»
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 77 49 28 106
2 Рейнджерс 76 49 27 104
3 Питтсбург 77 43 34 97
4 Вашингтон 76 43 33 96
5 Айлендерс 75 35 40 79
6 Коламбус 76 35 41 76
7 Нью-Джерси 76 27 49 61
8 Филадельфия 76 23 53 57
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 75 54 21 114
2 Торонто 76 50 26 106
3 Тампа-Бэй 75 46 29 100
4 Бостон 75 46 29 97
5 Баффало 78 29 49 69
6 Детройт 76 29 47 68
7 Оттава 76 28 48 63
8 Монреаль 76 20 56 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 76 55 21 116
2 Сент-Луис 76 46 30 102
3 Миннесота 75 47 28 101
4 Нэшвилл 76 43 33 91
5 Даллас 76 43 33 91
6 Виннипег 76 35 41 81
7 Чикаго 76 25 51 61
8 Аризона 76 22 54 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 76 47 29 103
2 Эдмонтон 76 44 32 94
3 Лос-Анджелес 77 40 37 90
4 Вегас 77 41 36 87
5 Ванкувер 76 38 38 86
6 Анахайм 77 30 47 74
7 Сан-Хосе 75 29 46 70
8 Сиэтл 75 25 50 56
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24.04
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Чикаго – Калгари
 2 : 5
19.04 04:00
Колорадо – Вашингтон
 2 : 3
19.04 05:00
Сиэтл – Оттава
 4 : 2
19.04 05:00
Аризона – Каролина
 3 : 5
19.04 05:00
Вегас – Нью-Джерси
 2 : 3
19.04 05:30
Ванкувер – Даллас
 6 : 2
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 75 110
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 75 108
Джонни Годро

Джонни Годро

Калгари

 76 107
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 70 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 75 54
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 76 50
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 50 2.05
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 61 2.18
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

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