Плющев считает, что Овечкин сможет забросить 50 шайб в текущем сезоне НХЛ

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал результативность форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

19 апреля в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (3:2) 36-летний российский хоккеист забил гол.

«До конца сезона еще долго. Думаю, Александр забьет 50 голов. Это его работа отдавать пасы, забивать и создавать настроение людям. Овечкин — часть команды, игрок, который является основополагающим команды. Александр делает свою работу хорошо», — сказал Плющев «СЭ».

В текущем сезоне Овечкин набрал 87 (48+39) очков в 75 матчах регулярки НХЛ за «Кэпиталз».