Овечкина признали первой и единственной звездой игрового дня в НХЛ

Нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина признали первой и единственной звездой игрового дня в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

24 декабря в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (4:1) российский нападающий оформил дубль и отдал голевую передачу.

Овечкин забил 802-й гол в НХЛ и обогнал Горди Хоу, заняв единоличное второе место по голам в североамериканской лиге. Удерживает рекорд Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы.