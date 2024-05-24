Дадонов — о поражении от «Эдмонтона»: «Это просто игра под номером один»

Нападающий «Далласа» Евгений Дадонов прокомментировал поражение «Старз» от «Эдмонтона» (2:3 ОТ) в первом матче финальной серии Западной конференции НХЛ. Россиян в игре отметился результативной передачей.

«Это просто игра под номером один. Завтра мы должны забыть о ней и двигаться дальше», — приводит слова Дадонова официальный сайт НХЛ.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Эдмонтона». Второй матч состоится 26 мая и начнется в 3.00 (мск).