Овечкин забросил вторую шайбу в сезоне

«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Вашингтон», в середине второго периода счет 2:2. На 25-й минуте капитан гостей Александр Овечкин реализовал большинство, голевой передачей отметился Евгений Кузнецов.

Alex Ovechkin scores his first powerplay goal of the new season. It's also his first-ever point on Pekka Rinne. 2-1 Caps. pic.twitter.com/yxp8kfuaqO