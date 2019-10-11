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Овечкин забросил вторую шайбу в сезоне

04:22
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«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Вашингтон», в середине второго периода счет 2:2. На 25-й минуте капитан гостей Александр Овечкин реализовал большинство, голевой передачей отметился Евгений Кузнецов.

Для Овечкина это вторая шайба в сезоне. Он вышел на чистое четвертое место в истории лиги по голам в большинстве (248).

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