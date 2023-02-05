Овечкин забил гол в ворота Василевского в Матче звезд НХЛ

Столичный дивизион в полуфинале Матча звезд НХЛ-2023 встречается с Атлантическим дивизионом.

На третьей минуте второго периода в составе Столичного дивизиона отличился Александр Овечкин, который забросил шайбу в ворота Андрея Василевского.