Кросби забросил шайбу после паса Овечкина в полуфинале Матча звезд НХЛ

Столичный дивизион в полуфинале Матча звезд НХЛ-2023 встречается с Атлантическим дивизионом.

На седьмой минуте в составе Столичного дивизиона отличился Сидни Кросби, которому ассистировал Александр Овечкин.

Ранее Овечкин вместе с сыном и Кросби стал победителем конкурса на лучший буллит Матча звезд.