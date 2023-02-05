Столичный дивизион уступил Атлантическому в полуфинале Матча звезд НХЛ, Овечкин набрал три очка

Столичный дивизион в полуфинале Матча звезд НХЛ-2023 уступил Атлантическому дивизиону со счетом 6:10.

В составе проигравших 3 (1+2) очка набрал Александр Овечкин, ассистентский хет-трик у Артемия Панарина, хет-трик оформил Джонни Годро, дубль у Сидни Кросби, вратари Игорь Шестеркин и Илья Сорокин провели по периоду.

У победителей голом отметился Никита Кучеров, хет-трик оформил Мэттью Ткачак, по дублю оформили Дилан Ларкин и Ник Сузуки, еще по шайбе забросили Брэйди Ткачак и Давид Пастрняк, вратарь Андрей Василевский отыграл второй период и пропустил три шайбы.

В финале Атлантический дивизион встретится с Центральным дивизионом.