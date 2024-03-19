Овечкин забил 174-му вратарю за карьеру в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал дубль во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари», забив два гола в ворота голкипера Дастина Вольфа.

Вольф стал 174-м вратарем, которому Овечкин забросил за всю карьеру в НХЛ. Россиянин занимает третье место по этому показателю в истории лиги, уступая лишь Яромиру Ягру (178) и Патрику Марло (177).

На счету Овечкина 843 гола за карьеру в НХЛ, он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894).