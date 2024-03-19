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Сегодня, 06:18

«Вашингтон» обыграл «Калгари», Овечкин сделал дубль

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

«Вашингтон» на выезде победил «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

У гостей сделал дубль Александр Овечкин, по одному голу у Дилана Строума, Хендрикса Лапьера и Тома Уилсона. У хозяев отличились Кевин Руни и Маккензи Уигар.

Александр Овечкин достиг отметки в 843 гола за карьеру в НХЛ. 38-летний россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, он сократил отставание от Уэйна Гретцки, которому принадлежит рекорд, до 51 шайбы.

«Вашингтон» поднялся на восьмое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 75 очками в 67 матчах. «Калгари» идет на 11-й строчке «Запада» с 71 очком в 68 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Вашингтон» — 2:5 (0:1, 1:3, 1:1)

Голы: Строум — 23 (Сандин, Дженсен), 14:59 — 0:1. Овечкин — 20 (бол., Пачиоретти, Уилсон), 25:58 — 0:2. Овечкин — 21 (бол., Карлсон, Строум), 29:16 — 0:3. Руни — 2 (Пачал, Коронато), 30:41 — 1:3. Лапьер — 8 (Милано), 34:22 — 1:4. Уигар — 16 (Баклунд), 47:13 — 2:4. Уилсон — 17 (п.в., Маленстин, Карлсон), 57:31 — 2:5.

Вратари: Вольф (57:21 — 57:31, 58:03) — Линдгрен.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 36 (12+11+13) — 33 (8+15+10).

Наши: Кузьменко (17.53/0/0), Мироманов (22.34/2/0) — Алексеев (10.38/0/0), Мирошниченко (11.42/2/0), Овечкин (16.51/5/0).

19 марта. Калгари. Scotiabank Saddledome. 16 793 зрителя.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Калгари Флэймз
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 68 45 23 94
2 Каролина 68 42 26 90
3 Филадельфия 68 34 34 76
4 Вашингтон 67 33 34 75
5 Айлендерс 67 29 38 73
6 Питтсбург 67 30 37 69
7 Нью-Джерси 68 32 36 68
8 Коламбус 68 23 45 57
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 69 40 29 95
2 Флорида 68 45 23 94
3 Торонто 66 38 28 85
4 Тампа-Бэй 67 36 31 78
5 Детройт 68 34 34 74
6 Баффало 68 32 36 69
7 Монреаль 67 25 42 61
8 Оттава 66 28 38 60
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 67 43 24 91
2 Колорадо 68 43 25 91
3 Даллас 69 41 28 91
4 Нэшвилл 68 39 29 82
5 Сент-Луис 68 36 32 75
6 Миннесота 68 33 35 74
7 Аризона 68 28 40 61
8 Чикаго 68 19 49 43
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 68 42 26 92
2 Эдмонтон 65 40 25 84
3 Вегас 67 36 31 79
4 Лос-Анджелес 67 34 33 79
5 Калгари 68 33 35 71
6 Сиэтл 66 28 38 68
7 Анахайм 68 23 45 49
8 Сан-Хосе 67 16 51 39
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Калгари – Вашингтон
 2 : 5
19.03 05:00
Сиэтл – Баффало
 - : -
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Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

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Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 66 114
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 65 55
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

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Зак Хаймэн

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Эдмонтон

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Луи Доминге

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Нэшвилл

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