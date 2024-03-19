«Вашингтон» обыграл «Калгари», Овечкин сделал дубль

«Вашингтон» на выезде победил «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

У гостей сделал дубль Александр Овечкин, по одному голу у Дилана Строума, Хендрикса Лапьера и Тома Уилсона. У хозяев отличились Кевин Руни и Маккензи Уигар.

Александр Овечкин достиг отметки в 843 гола за карьеру в НХЛ. 38-летний россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, он сократил отставание от Уэйна Гретцки, которому принадлежит рекорд, до 51 шайбы.

«Вашингтон» поднялся на восьмое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 75 очками в 67 матчах. «Калгари» идет на 11-й строчке «Запада» с 71 очком в 68 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Вашингтон» — 2:5 (0:1, 1:3, 1:1)

Голы: Строум — 23 (Сандин, Дженсен), 14:59 — 0:1. Овечкин — 20 (бол., Пачиоретти, Уилсон), 25:58 — 0:2. Овечкин — 21 (бол., Карлсон, Строум), 29:16 — 0:3. Руни — 2 (Пачал, Коронато), 30:41 — 1:3. Лапьер — 8 (Милано), 34:22 — 1:4. Уигар — 16 (Баклунд), 47:13 — 2:4. Уилсон — 17 (п.в., Маленстин, Карлсон), 57:31 — 2:5.

Вратари: Вольф (57:21 — 57:31, 58:03) — Линдгрен.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 36 (12+11+13) — 33 (8+15+10).

Наши: Кузьменко (17.53/0/0), Мироманов (22.34/2/0) — Алексеев (10.38/0/0), Мирошниченко (11.42/2/0), Овечкин (16.51/5/0).

19 марта. Калгари. Scotiabank Saddledome. 16 793 зрителя.