Овечкин стал третьим игроком в истории НХЛ, забросившим 20 шайб в 19 сезонах подряд

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал дубль во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари».

Теперь у 38-летнего россиянина 21 гол в сезоне-2023/24. Овечкин стал третьим хоккеистом в истории НХЛ, которому удалось забросить как минимум 20 шайб в 19 сезонах подряд — до него это делали только Горди Хоу (22) и Брендан Шэнахэн (19).

Овечкин — шестой хоккеист в истории лиги, забивший 20 голов в 19 сезонах: помимо него это делали Горди Хоу (22), Рон Фрэнсис (20), Брэндан Шэнахэн, Дэйв Андрейчук и Яромир Ягр (все трое — 19).