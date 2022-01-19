Овечкин вышел в единоличные лидеры гонки снайперов сезона НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на первое место в таблице лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22.

После матча регулярного чемпионата против «Виннипега» (4:3 ОТ) на счету россиянина 27 шайб — на одну больше, чем у идущего на второй строчке форварда «Эдмонтона» Леона Драйзайтля (26).

Также Овечкин опередил Драйзайтля в списке лучших бомбардиров сезона и вышел на первую строчку в таблице. На счету россиянина 55 (27+28) очков, у немца — 54 (26+28) очка.

Список лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22:

1. Александр Овечкин («Вашингтон») — 27 шайб

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 26 шайб

3. Остон Мэттьюс («Торонто») — 25 шайб

4. Крис Крайдер («Рейнджерс») — 24 шайбы

5. Алекс Дебринкэт («Чикаго») — 23 шайбы