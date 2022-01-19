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Сегодня, 06:10

Овечкин вышел в единоличные лидеры гонки снайперов сезона НХЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на первое место в таблице лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22.

После матча регулярного чемпионата против «Виннипега» (4:3 ОТ) на счету россиянина 27 шайб — на одну больше, чем у идущего на второй строчке форварда «Эдмонтона» Леона Драйзайтля (26).

Также Овечкин опередил Драйзайтля в списке лучших бомбардиров сезона и вышел на первую строчку в таблице. На счету россиянина 55 (27+28) очков, у немца — 54 (26+28) очка.

Список лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22:

1. Александр Овечкин («Вашингтон») — 27 шайб

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 26 шайб

3. Остон Мэттьюс («Торонто») — 25 шайб

4. Крис Крайдер («Рейнджерс») — 24 шайбы

5. Алекс Дебринкэт («Чикаго») — 23 шайбы

Александр Овечкин
Леон Драйзайтль
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
2
4
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 36 26 10 54
2 Рейнджерс 39 25 14 54
3 Вашингтон 40 22 18 53
4 Питтсбург 38 23 15 51
5 Коламбус 36 17 19 35
6 Филадельфия 39 13 26 34
7 Нью-Джерси 37 14 23 33
8 Айлендерс 32 13 19 32
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 38 26 12 57
2 Тампа-Бэй 40 26 14 57
3 Торонто 36 24 12 51
4 Бостон 36 22 14 46
5 Детройт 40 18 22 41
6 Баффало 39 12 27 31
7 Оттава 32 11 21 24
8 Монреаль 37 7 30 19
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 36 25 11 53
2 Сент-Луис 39 23 16 51
3 Нэшвилл 40 24 16 51
4 Миннесота 35 22 13 47
5 Виннипег 35 17 18 40
6 Даллас 35 18 17 38
7 Чикаго 39 15 24 36
8 Аризона 37 9 28 22
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 40 23 17 48
2 Лос-Анджелес 39 20 19 45
3 Анахайм 41 19 22 45
4 Сан-Хосе 40 21 19 44
5 Калгари 34 17 17 40
6 Эдмонтон 35 18 17 38
7 Ванкувер 38 17 21 37
8 Сиэтл 38 11 27 26
Результаты / календарь
9.01
10.01
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12.01
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21.01
22.01
23.01
24.01
19.01 03:00
Филадельфия – Айлендерс
3 : 4 Б
19.01 03:00
Айлендерс – Коламбус
 - : -
19.01 03:00
Бостон – Каролина
 1 : 7
19.01 03:00
Вашингтон – Виннипег
 4 : 3 ОТ
19.01 03:00
Оттава – Баффало
 1 : 3
19.01 03:00
Филадельфия – Детройт
 - : -
19.01 04:00
Нэшвилл – Ванкувер
 1 : 3
19.01 04:30
Даллас – Монреаль
 - : -
19.01 05:00
Калгари – Флорида
 - : -
19.01 05:00
Эдмонтон – Чикаго
 - : -
19.01 06:30
Лос-Анджелес – Тампа-Бэй
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 40 55
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 35 54
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 34 53
И Г
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 40 27
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 35 26
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 33 25
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 23 1.99
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 26 2.03
Тристан Джерри

Тристан Джерри

Питтсбург

 30 2.08
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