Овечкин занимает чистое первое место в списке бомбардиров сезона НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин возглавил список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22.

После матча регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (4:3 ОТ) на счету россиянина 55 (27+28) очков, он опередил форварда «Эдмонтона» Леона Драйзайтля, у которого 54 (26+28) очков.

Также Овечкин вышел на первое место в списке лучших снайперов нынешнего сезона.

Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22:

1. Александр Овечкин («Вашингтон») — 55 очков (27+28).

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 54 (26+28).

3. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 53 (19+34).

4. Джонатан Юбердо («Флорида») — 53 (15+38).

5. Назем Кадри («Колорадо») — 49 (14+35).