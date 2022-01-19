«Айлендерс» по буллитам обыграли «Филадельфию». Варламов сделал 31 сэйв

«Айлендерс» выиграли у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б. Автором победного буллита стал Оливер Уальстрем. Командам потребовалось по 9 попыток.

Российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 31 из 34 бросков по своим воротам. Его признали второй звездой встречи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Айлендерс» — 3:4 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Сало — 1 (Барзал, Паризе), 2:08 — 0:1. ван Римсдайк — 10 (бол., Йорк, Жиру), 14:39 — 1:1. Бэйли — 3 (Бовилье, Пелек), 33:28 — 1:2. Конекны — 7 (Линдблом, Лотон), 33:54 — 2:2. Жиру — 12 (Аткинсон, Фараби), 44:05 — 3:2. Сизикас — 2 (Мэйфилд, Клаттербак), 55:32 — 3:3.

Победный буллит: Вальстрем.

Вратари: Харт — Варламов.

Штраф: 9 — 11.

Броски: 34 (12+14+6+2) — 31 (9+7+9+6).

Наши: Проворов (27.33/5/0) — -.

19 января. Филадельфия. Wells Fargo Center.