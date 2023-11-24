Овечкин вышел на чистое 51-е место по количеству матчей в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на чистое 51-е место по количеству матчей в истории НХЛ.

Игра с «Эдмонтоном» стала для россиянина 1364-й в карьере. Он опередил американца Джереми Реника, который провел 1363 матча.

Выше в списке идет Эрик Стаал, на счету которого 1365 матчей в НХЛ. Лидером списка является Патрик Марло — 1779 игр за карьеру в североамериканской лиге.