«Миннесота» на своем льду в Сент-Поле в ночь на 25 ноября сыграет против «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча пройдет на арене «Эксель-Энерджи-центр». Начало — в 04.30 по московскому времени.

Прямой эфир видеотрансляции «Миннесота» — «Колорадо» пройдет в бесплатном формате в социальной сети «ВКонтакте». Ключевые события встречи будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Эвеланш» находятся на второе месте с 24 очками в турнирной таблице Центрального дивизиона в НХЛ. «Уайлд» располагается на седьмой строчке с 14 баллами.

26-летний форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал 15 (5+10) очков в 17 играх в текущем сезоне регулярки НХЛ.

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