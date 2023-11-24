36 сэйвов Шестеркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Филадельфию»
«Рейнджерс» на выезде победили «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.
За команду из Нью-Йорка забили Мика Зибанеджад, оформивший дубль, и Крис Крайдер. Российский голкипер команды Игорь Шестеркин сделал 36 сэйвов. Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин третий матч подряд не набрал очков.
У «Флайерз» отличился Шон Кутюрье. Защитник команды Егор Замула провел на льду 9 минут 59 секунд и не отметился реультативными действиями.
«Рейнджерс» набрали 29 очков в 18 матчах и занимают второе место в Восточной конференции. «Филадельфия» находится на девятой строчке (21 очко в 20 играх).
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Рейнджерс» — 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)
Голы: Зибанежад — 3 (Уилер, Крайдер), 0:45 — 0:1. Крайдер — 11, 1:53 — 0:2. Зибанежад — 4 (Уилер, Густафссон), 27:41 — 0:3. Кутюрье — 5 (Силер, Аткинсон), 37:39 — 1:3.
Вратари: Харт (57:01) — Шестеркин.
Штраф: 16 — 34.
Броски: 37 (12+11+14) — 19 (7+9+3).
Наши: Замула (9.59/1/0) — Панарин (18.34/1/0).
24 ноября. Филадельфия. Wells Fargo Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|18
|14
|4
|29
|2
|Вашингтон
|16
|10
|6
|22
|3
|Каролина
|18
|11
|7
|22
|4
|Филадельфия
|20
|10
|10
|21
|5
|Айлендерс
|18
|7
|11
|19
|6
|Питтсбург
|18
|9
|9
|18
|7
|Нью-Джерси
|17
|8
|9
|17
|8
|Коламбус
|20
|5
|15
|14
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|19
|14
|5
|31
|2
|Флорида
|19
|12
|7
|25
|3
|Детройт
|19
|10
|9
|23
|4
|Тампа-Бэй
|20
|9
|11
|23
|5
|Торонто
|17
|10
|7
|22
|6
|Баффало
|19
|8
|11
|18
|7
|Монреаль
|19
|8
|11
|18
|8
|Оттава
|15
|8
|7
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|18
|12
|6
|26
|2
|Колорадо
|18
|12
|6
|24
|3
|Виннипег
|18
|11
|7
|24
|4
|Сент-Луис
|18
|10
|8
|21
|5
|Аризона
|19
|8
|11
|18
|6
|Нэшвилл
|18
|8
|10
|16
|7
|Миннесота
|17
|5
|12
|14
|8
|Чикаго
|17
|5
|12
|10
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|20
|14
|6
|30
|2
|Ванкувер
|20
|13
|7
|27
|3
|Лос-Анджелес
|17
|11
|6
|25
|4
|Сиэтл
|21
|8
|13
|21
|5
|Анахайм
|19
|9
|10
|18
|6
|Калгари
|19
|7
|12
|17
|7
|Эдмонтон
|18
|5
|13
|11
|8
|Сан-Хосе
|19
|3
|16
|7
|25.11
|02:00
|
Баффало – Питтсбург
|- : -
|25.11
|03:30
|
Оттава – Айлендерс
|- : -
|25.11
|04:00
|
Каролина – Тампа-Бэй
|- : -
|25.11
|04:00
|
Флорида – Виннипег
|- : -
|25.11
|04:30
|
Миннесота – Колорадо
|- : -
|25.11
|04:30
|
Даллас – Калгари
|- : -
|25.11
|06:00
|
Сиэтл – Ванкувер
|- : -
|25.11
|21:00
|
Рейнджерс – Бостон
|- : -
|И
|О
|
|
Куинн Хьюз
Ванкувер
|20
|31
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|20
|30
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|19
|30
|И
|Г
|
|
Кайл Коннор
Виннипег Джетс
|18
|14
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|17
|14
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|20
|13
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|2
|1.53
|
|
Джонатан Куик
Рейнджерс
|7
|1.7