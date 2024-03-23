Овечкин вышел на чистое 13-е место в списке лучших бомбардиров всех времен НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (7:6 Б).

Теперь на счету Овечкина 1541 очко в НХЛ. Как сообщает сайт лиги, 38-летний россиянин вышел на чистое 13-е место в списке лучших бомбардиров всех времен НХЛ, обойдя Джо Торнтона (1539 очков).

Всего в НХЛ Овечкин забил 846 голов. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков лиги в истории. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.