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Сегодня, 07:32

Овечкин сравнялся с Дионном по матчам в истории НХЛ

Руслан Минаев
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на 54-е место по количеству проведенных матчей в истории НХЛ.

Игра с «Питтсбургом» (0:4) в регулярном чемпионате лиги стала для россиянина 1348-й за карьеру. Он догнал по этому показателю экс-форварда «Лос-Анджелеса» Марселя Дионна.

53-е место в списке занимает экс-форвард «Нью-Джерси» Кирк Мюллер — 1349 игр.

Лидирует в списке бывший нападающий «Сан-Хосе» Патрик Марло, который провел за карьеру 1779 матчей в НХЛ.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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