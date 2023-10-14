Овечкин сравнялся с Дионном по матчам в истории НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на 54-е место по количеству проведенных матчей в истории НХЛ.

Игра с «Питтсбургом» (0:4) в регулярном чемпионате лиги стала для россиянина 1348-й за карьеру. Он догнал по этому показателю экс-форварда «Лос-Анджелеса» Марселя Дионна.

53-е место в списке занимает экс-форвард «Нью-Джерси» Кирк Мюллер — 1349 игр.

Лидирует в списке бывший нападающий «Сан-Хосе» Патрик Марло, который провел за карьеру 1779 матчей в НХЛ.