Россиянин Чибриков с центра площадки забросил свою первую шайбу в АХЛ

«Манитоба Мус» проиграла «Калгари Рэнглерс» в матче регулярного чемпионата АХЛ — 2:4.

В составе проигравшей команды голом отметился российский нападающий Никита Чибриков. На 2-й минуте встречи он с центра площадки забросил свою первую шайбу в АХЛ.

Чибриков был задрафтован «Виннипегом» в 2021 году во втором раунде под 50-м номером. Этим летом он присоединился к команде НХЛ. В прошлом сезоне 20-олетний россиянин провел 31 матч в КХЛ за «Спартак», в которых набрал 2 (1+1) очка.