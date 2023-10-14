Дубль Подколзина помог фарм-клубу «Ванкувера» обыграть «Лаваль Рокет» в АХЛ

«Абботсфорд Кэнакс» переиграл «Лаваль Рокет» в матче регулярного чемпионата АХЛ — 7:4.

В составе фарм-клуба «Ванкувера» дублем отметился российский нападающий Василий Подколзин. 1 октября «Кэнакс» объявили, что отправили 22-летнего россиянина в АХЛ.