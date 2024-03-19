Овечкин вышел на 37-е место по числу проведенных матчей в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на 37-е место по числу проведенных матчей в НХЛ.

Игра регулярного чемпионата против «Калгари» стала для 38-летнего россиянина 1411-й в лиге. Форвард сравнялся по этому показателю с бывшим хоккеистом «Рейнджерс» Харри Хоуэллом.

36-е место по числу проведенных матчей в НХЛ занимает Эл Макиннис (1416).

Рекорд по матчам в НХЛ принадлежит Патрику Марло (1779).