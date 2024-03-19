Александр Овечкин забросил 842-ю шайбу в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил 20-й гол в сезоне-2023/24.

На 6-й минуте второго периода матча регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» форвард реализовал большинство.

38-летний Овечкин забросил 842-ю шайбу за карьеру в НХЛ. Россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Овечкин сократил отставание от канадца до 52 голов.