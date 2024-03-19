Куликова дисквалифицировали на два матча за то, что он ударил нападающего «Тампы» Шири локтем в голову

Защитник «Флориды» Дмитрий Куликов отстранен на два матча за грубый прием в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы-Бэй» (3:5).

В начале второго периода россиянин ударил локтем в голову нападающего «Лайтнинг» Конора Шири и получил матч-штраф. Департамент безопасности хоккеистов НХЛ принял решение дисквалифицировать Куликова на две игры.

В сезоне-2023/24 32-летний Куликов сделал 16 результативных передач и не забил ни одного гола в 64 матчах «Флориды».

Защитник пропустит матчи «Пантерз» против «Нэшвилла» (22 марта) и «Рейнджерс» (24 марта).