Овечкин в матче с «Филадельфией» поразил ворота 173-го голкипера НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (5:2).

38-летний россиянин забил вратарю «Флайерз» Самуэлю Эрссону. Таким образом, Овечкин за свою карьеру в НХЛ поразил ворота 173-го голкипера — это третий показатель в истории лиги. Второе место занимает Патрик Марло (177), первое — Яромир Ягр (178).