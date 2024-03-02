«Оттава» — «Аризона»: видеообзор матча НХЛ

«Аризона» обыграла «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

У «Койотс» голами отметилисьс Майкл Карконе, Янис Мозер, Ник Шмальц, Дилан Гюнтер и Матиас Маччелли. Голы «Сенаторз» на счету Владимира Тарасенко, Дрейка Батерсона и Шейна Пинто.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте