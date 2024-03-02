Крикунов: «Панарин сможет набрать 100 очков за сезон»

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мнением о выступлении форварда Артемия Панарина за «Рейнджерс».

— Насколько реально ему выбить 100 очков? За 20 оставшихся игр — спокойно, — приводит слова Крикунова Metaratings.ru. — Он спокойно наберет 18 очков, это вполне реально.

— Сейчас «Рейнджерс» идут на третьем месте в Восточной конференции. Какие у них шансы на Кубок Стэнли?

— Это несчастный клуб, больше всех денег тратят, всегда проводят самую серьезную селекцию, и потом у них все куда-то улетает. Дай Бог, чтобы в этом году у них все получилось. Раз они идут так высоко, значит, есть хороший шанс.

В текущем сезоне 32-летний россиянин провел 60 матчей в НХЛ, в которых набрал 82 (35+47) очка.