Овечкин в 18-й раз за карьеру забил 25 голов за сезон в НХЛ

Нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (3:0).

Теперь на счету 38-летнего россиянина 26 голов в сезоне-2023/24. Форвард преодолел отметку в 25 шайб за сезон в 18-й раз за карьеру в НХЛ — это повторение достижения Яромира Ягра, занимающего по этому показателю второе место в истории лиги.

Рекорд по числу сезонов в НХЛ с 25 или более голами принадлежит Горди Хоу (20).

Александр Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, у россиянина 848 голов в лиге. На первой строчке — Уэйн Гретцки (894).