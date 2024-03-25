«Колорадо» — «Питтсбург»: видеообзор матча НХЛ

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«Колорадо» дома обыграл «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Колорадо» занимает второе место в таблице Западной конференции НХЛ с 97 очками в 71 матче.

«Питтсбург» идет на 13-й строчке «Востока» с 70 очками в 70 играх.